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    Sahte doktorun foyasını, aldattığı sevgilisi ortaya çıkardı

    Sahte doktorun foyasını, aldattığı sevgilisi ortaya çıkardı

    Tekirdağ'da kendini asistan doktor olarak tanıtan Ayşe Özkiraz olayının, aldattığı eski sevgilisinin durumu hastaneye anlatması sonrasında ortaya çıktığı aktarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 10:45
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 11:09
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    Sahte doktor olayı Türkiye'de gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

    Ailesi, arkadaşları ve bulunduğu kurumları kandıraran Ayşe Özkiraz olayı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

    Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede yaşanan skandalın başrolü Ayşe Özkiraz'ın, son olarak kendine çelenk yaptırıp doğum gününü kutladığı ve sürekli olarak kullandığı taksinin parasını ödemediği öğrenilmişti.

    Yaşanan bir diğer gelişme ise olayın duyulduğu andan itibaren merak edilen 'olayın nasıl oraya çıktığı'....

    Sevgilisini aldattı, foyası ortaya çıktı...

    Özkiraz'ın foyası, aldattığı sevgilisi tarafından ortaya çıkarıldı.

    Sahte doktorun, astsubay sevgilisi T.K. ile ilişkisi sürerken, sosyal medya üzerinden tanıştığı V.C. isimli kişiyle de görüşmeye başladığı, iddiaya göre birkaç kez Çerkezköy’de görüştüğü V.C.’ye de kendisini asistan çocuk cerrahı olarak tanıttığı belirtildi.

    Sahte doktorun foyasını, aldattığı sevgilisi ortaya çıkardı #1

    Fakültede öğrenci olmadığı ortaya çıktı

    Ayşe Özkiraz’ı Çerkezköy’de değişik tarihlerde iki kez ziyaret eden V.C., yeni sevgilisi Ayşe’yi Çapa Tıp Fakültesi'ndeki arkadaşlarına sorarak, onlardan bilgi edinmek istediği esnaftan, fakültede bu isimde bir öğrencinin olmadığını öğrenince, Ayşe’nin astsubay sevgilisi olan T.K.’ye mesaj atarak onun bir doktor olmadığını söyledi.

    Aldatılan sevgili, hastaneyi bilgilendirdi

    Astsubay sevgilisinin durumu hastane yetkililerine bildirmesinin ardından 12 Kasım 2022’de kendisini hastaneye çağıran sekreter T.’nin, “Doktor bey seninle görüşmek istiyor.” demesi üzerine yalanlarını burada noktalayan Ayşem Özkiraz’ın adının da Ayşem değil Ayşe olduğu ortaya çıktı.

    Sahte doktorun foyasını, aldattığı sevgilisi ortaya çıkardı #2

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    Sahte doktorun foyasını, aldattığı sevgilisi ortaya çıkardı #4


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