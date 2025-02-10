Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İstanbul'da başlayan ve sonrasında Ankara'ya sıçrayan sahte içki kabusundan bilanço ağırlaşıyor.

İstanbul'da 14 Ocak'tan bu yana sahte içki kaynaklı 70 ölüm meydana gelmişti.

Ankara'da ise yılbaşından bu yana 33 kişi yaşamını yitirmişti.

Yaşananların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyordu.

Soruşturma kapsamında sahte içki tüketenlerle ilgili filyasyon ekibi kurulmuştu.

ÖLÜ SAYISI 38'E YÜKSELDİ

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yine Ankara'da bir sahte alkol faciası daha meydana geldi.

Son olarak açıklanana göre sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e çıktı.

2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI: SATAN KİŞİ DE ENTÜBE EDİLDİ

Yoğun bakımdaki kişi sayısının ise 20’den 32’ye yükseldiği kaydedildi.

Ayrıca 17 olan tutuklu sayısı da 19 oldu.

35 kişi hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.

Öte yandan sahte içkiyi satan kişinin de entübe edildiği öğrenildi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA SON DURUM

Son dönemde Ankara'da 33, İstanbul'da da 71 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesi üzerine, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatılmıştı.

Dün Ankara ve İstanbul'da yürütülen sahte içki soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli tutuklanırken, 44 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Bu kapsamda yürütülen soruşturmalarda, Ankara'da ve İstanbul'da 17'şer kişi olmak üzere toplamda 34 şüpheli tutuklanırken, Ankara'da 34, İstanbul'da 10 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca, sahte içki nedeniyle Ankara'da 20, İstanbul'da 49 kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 85 soruşturma dosyası üzerinde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.