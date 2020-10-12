Sahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içki zehirlenmesi belirtileri nelerdir?

Artan sahte içki vakaları bu içkilerin nasıl anlaşıldığı ve nasıl korunmamız gerektiği sorularını gündeme getirdi.

Son günlerde yaşanan çok sayıda sahte içkiden kaynaklı ölüm nedeniyle herkes sahte içki zehirlenmelerini araştırmaya yöneldi.

Son yıllarda alkollü içkilerde vergi oranlarının yükselmesi ile birlikte yasa dışı ve merdivenaltı üretim olarak tabir edilen hijyenik olmayan koşullarda yapılan sahte, kaçak, tahşiş ve taklit uygulanmış alkollü içki üretimi arttı.

Yüksek fiyatlar insan sağlığını tehdit eden ve haksız rakabet yaratan bu üretimlerin adeta bahanesi olmakla birlikte tek başına nedeni de değil. Yüksek kâr getirisi amacıyla kaçakçılık ve sahte üretim yapanlar bunu yalnızca bir vergi suçu olarak görmekte ve insan sağlığına riskleri göz ardı etmektedir.

SAHTE ALKOL NEDİR?

Bildiğimiz gibi viski, votka, cin gibi yüksek alkollü içkilerin içinde bulunan alkol, tahılların damıtılması ve tahılın içindeki şeker moleküllerinin alkole dönüşmesi ile elde edilen ETİL ALKOL (etanol de deniyor). Etil alkol tamamıyla masum değil ancak normal dozlarda alındığında zehir etkisi de bulunmuyor.

“Sahte alkol” dendiğinde aklımıza gelmesi gereken alkol METİL ALKOL (metanol). Metil alkol odun talaşının damıtılması ile elde ediliyor. Endüstride boya inceltici, antifriz, cam temizleyici gibi maddelerin yapımında kullanılıyor ve asla ve asla içilmemesi gerekiyor.

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

Türkiye’de orijinal distile içkilerin cam ambalaj dışında satılması yasaktır. Diğer tüm ambalajlarda satılan distile içkiler sahte ya da kaçaktır. Şişenin daha önce kullanılmış olup olmadığına veya bu izlenimi verip verilmediğine bakılmalı.

Fiyatı piyasa fiyatlarının çok altında olan bir üründen şüphelenilmelidir. Alkollü içkiler üzerinde yüksek vergiler olduğu için alkollü içki fiyatlarında yüksek miktarda iskonto yapılamaz. Dolayısıyla normal fiyatından çok düşük ürünler sahte olma olasığı yüksek ürünlerdir.Alınan üründe, şişenin görüntüsünde, bariz hatalar ve deformasyon gibi bozukluklar varsa güvenlik adımları kontrol edilmelidir.

Restoranlarda şişenin önünüzde açılmasını isteyin. Ayrıca şişenin sıvı miktarı gözle görünür şekilde standart düzeyin altında ya da üstünde olmamasına dikkat edin.

SAHTE İÇKİ ZEHİRLEMESİ BELİRTİLERİ

Metil alkol zehirlenmesi ilk başlarda normal alkolle aynı belirtileri veriyor. Bunlar bulantı, kusma, hafif baş dönmesi, mide ekşimesi oluyor. Sahte alkolün tüketim derecesi ne kadar fazla olursa belirtiler daha fazla artmaya başlıyor. Bunlar da şiddetli karın ağrısı, vücutta istemsiz kas krampları, görmede bozulma, çift görme olabiliyor. Kişiler sanki tipide yürüyormuş gibi görüyor etrafı. Daha da ilerleyen tablolarda nöbet, koma ve ölümle sonuçlanabiliyor.