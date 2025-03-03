Sahte içki soruşturması: İstanbul ve Ankara'da 52 şüpheli tutuklandı

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İstanbul'da başlayan ve sonrasında Ankara'ya sıçrayan sahte içki kabusunda, zehir tacirleriyle mücadele sürüyor..

14 Ocak'tan bu yana İstanbul'da sahte içki kaynaklı 70 ölüm meydana gelirken, Ankara'da ise yıl başından bu yana 81 kişi yaşamını yitirdi.

Yaşananların ardından İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmaya ilişkin son bilgileri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu..

52 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Buna göre, İstanbul’da 24, Ankara’da 28 şüpheli olmak üzere toplam 52 şüpheli tutuklandı.

Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı: