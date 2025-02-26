Sahte içkiden 2 ayda 152 kişi yaşamını yitirdi

AA

2024'ün son günlerinde ölümlerle gündeme gelen sahte içki üretimi ve satışı, 2025'in ilk haftalarında da devam etti.

İstanbul'da sahte içki sebebiyle can kayıpları yaşanmaya başladı.

İstanbul'un ardından başkent Ankara'dan da kötü haberler gelmeye devam etti.

SAHTE İÇKİ YÜZÜNDEN 2 AYDA 152 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ankara'da 65 vatandaşımız yaşamını yitirirken İstanbul'da ise bu sayısı 70'e yükseldi.

Konuyla ilgili İstanbul ve Ankara valiliklerinden peş peşe açıklamalar gelirken bu yılın sahte içki bilançosu gün yüzüne çıktı.

2025 yılında yurt genelinde 152 kişi sahte içki tüketimi nedeniyle yaşamını yitirdi.

983 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI: 50'Sİ TUTUKLANDI

Bakanlık sahte içki üretimi ve ticaretine karşı etkin mücadele yürüttü, bu kapsamda yurtta 780 operasyon düzenledi.

Aramalarda 445 bin 16 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonlarda 983 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 50'si tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.