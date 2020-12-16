Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır? Milli Piyango bileti alırken nelere dikkat edilmeli?

Yılbaşı çekilişi için Milli Piyango biletleri satılmaya başlandı. Peki Milli Piyango bileti alırken nelere dikkat etmek gerekir? Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır?

Her yılbaşında gerçekleştirilen ve milyonların hayallerini süsleyen Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için vatandaşlar bilet almaya başladı.

Büyük ikramiyenin hayalini kuran vatandaşlar, sahte bilet hüsranına uğramaktan korkuyor. Birçok kişi sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır, yılbaşı bileti seçerken nelere dikkat edilmeli sorularını araştırmaya başladı.

Milli Piyango İdaresi’nin yaptığı açıklamaya göre bu yıl tam bilete 100, yarım bilete 50, çeyrek bilete ise 25 milyon lira değerinde ikramiye verilecek. Rakamlar yüksek olunca, vatandaşların heyecanı da büyüyor.

Peki sahte bilet nasıl anlaşılır, milli piyango bileti nasıl seçilir, işte detaylar..

SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR?

Gerçek biletlerin sol alt köşesinde kontrol numaraları kabarık bir şekilde yer alır. Sahte biletlerde ise bu kabartma yapılamaz.

IŞIĞA TUTUN

Bilet ışığa tutulduğunda üzerinde Milli Piyango'nun MP logosu görülmeli, mavi ve açık yeşil renklerinde parlayan kesik çizgiler şeklindeki elyaflar görünmelidir.

ARKA YÜZÜNÜ İNCELEYİN

Aynı zamanda biletin arkasında kalın çerçeve çizgisinin dışında bir ince çerçeve çizgisi daha bulunur ve biletin arka yüzünde bulunan ikramiye planı ve diğer tüm yazılar nettir.

BİLETİN BOYUTUNU ÖLÇÜN

Biletin boyu 14.7 cm, genişliği 6 cm'dir. Biletin ön yüzündeki ikramiye numarası bölümünün üstündeki MP amblemi ile Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin imzaları nettir.

RENKLERİ KONTROL EDİN

Tam biletler açık mavi, yarım biletler bayrak kırmızısı ve çeyrek biletler de açık nefti yeşil renkli olup, renkler canlıdır.

Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde bulunan mini Milli Piyango yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bilet alırken dikkat edilmesi gereken noktalar önemlidir çünkü çeşitli yerlerde çok sayıda sahte biletin de satışı yapılabiliyor.

Öncelikle, bileti aldığınız bayi veya seyyar satıcının ruhsatının olup olmadığına bakın.

İkinci aşamada ise, satıcının ismi ile kaşesini karşılaştırın.

Üçüncü aşamada, elinize aldığınız bilet, TL banknotun elinizdeyken yaşattığı hissi yaşamanız gerekir. Bilet üzerindeki sayılarda kabarcık olmalı.

En son aşamada, mor ışığı, biletin üstündeki kuş simgesinin üstüne getirilmesini isteyin. Bu esnada, bilet üzerindeki turuncu renkli kuş simgesinin lamba gibi yanması gerekir.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango biletleri 18 Kasım itibariyle bayilerden satışa sunulmaya başlandı.

Biletlerini online sistem üzerinden almak isteyenler ise Milli Piyango resmi sitesinden veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından faydalanabilecek.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ise:

TAM BİLET 100 TL,

YARIM BİLET 50 TL ve

ÇEYREK BİLET 25 TL olarak belirlendi.