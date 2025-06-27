Şaibeli kurultay kavgası muhalif medyaya sıçradı: Nevşin Mengü'den gazetesine manşet tepkisi

CHP içindeki 'şaibeli kurultay' kavgası, muhalefet medyasına da yansıdı.

30 Haziran'da CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla açılan davada karar çıkması bekleniyor.

Mutlak butlan kararı ile kurultayın yok sayılması ve Kılıçdaroğlu'nun yönetime geri gelmesi gündemde.

Böyle bir karar çıkması durumunda 'Partimi kayyuma terk etmem' diyen Kılıçdaroğlu, değişimcilerin hedef tahtasına oturdu.

KURULTAY KAVGASI MUHALEFET MEDYASINA SIÇRADI

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışıyla başlayan değişimcilerle kavgası muhalefetin medya organlarına da sıçradı.

Kılıçdaroğlu'na yakın medya ile Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yanlıları adeta birbirine girdi.

Siyasetçiler arasında ve sosyal medya trolleri arasında ayyuka çıkan kavga, sabah manşetlere çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ MANŞETE ÇIKTI

En çok dikkat çekenlerden biri ise Nevşin Mengü'nün de köşe yazdığı Nefes gazetesinin manşetiydi.

Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem Başkan önemli ama partinin tek gündem maddesi bu olmamalı" sözlerini manşetine taşıyan gazete, değişimci cephenin gazabına uğradı.

Gazeteye bir tepki de yazarı olan Nevşin Mengü'den geldi.

YouTube yayınında art arda gelen tepki mesajlarıyla konuya değinen Mengü, gazetenin okuyucuya ve CHP seçmenine bir açıklama borçlu olduğunu söyledi.

"ÇOK HAKLISINIZ ARKADAŞLAR"

Mengü şöyle konuştu:

"Yazıklarınızı görüyorum arkadaşlar. Çok haklısınız. Özellikle benim de yazarı olduğum Nefes gazetesinin manşetiyle ilgili. Sabah açtım gazetenin manşetini gördüm, Deniz Zeyrek ile oturduk istişare ettik. Deniz de videosunda değinecek bu meseleye hem de gazete yönetimine ilettim.

"İMAMOĞLU ÖNEMLİ AMA TEK GÜNDEM BU OLMAMALI"

Diyor ki Nefes gazetesinin manşeti, 'Ekrem Başkan önemli ama partinin tek gündem maddesi bu olmamalı’ diye bir manşet.

"BEN BUNU SÖYLEYEN CHP'Lİ GÖRMEDİM"

Hayırdır? Kim söylüyor bunu? Gazete bunu bir CHP seçmeni söylüyor diyor. Hangi seçmen hangi taban belli değil. Ben bunu söyleyen bir CHP seçmeni hiç duymadım. 'Yahu bırakalım bu İmamoğlu konusunu amaa!' diyen bir CHP’li ben hiç duymadım.

Bunu kim dedi? Bunu Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’e iletiyor. Bunu biliyoruz.

"HİÇ YAKIŞIK ALMAYAN BİR MANŞET"

Dolayısıyla hiç yakışık almayan bir manşet bana göre. Ben kendi görüşlerimi de ilettim. Bence gazete bununla ilgili okuruna ve CHP seçmenine bir açıklama borçludur.

"BU MESELE İMAMOĞLU MESELESİ DEĞİL"

Neyin ne olduğu ortadadır zaten arkadaşlar burada kimse İmamoğlu’nun kara kaşına kara gözüne aşık olduğu için değil. Bu mesele İmamoğlu meselesi değil ki kardeşim. Bırak Ekrem İmamoğlu’nu Fatih Altaylı içerde. Mesele burada hak, hukuk, adalet meselesi. Adalet ve haysiyet meselesi."