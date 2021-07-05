Saint Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz, hayatını kaybetti

Türkiye'nin Saint Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz, koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Türkiye'nin Saint Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz, koronavirüse yenik düştü.

Saint Petersburg'da tedavi gören Yorulmaz'ın vefatını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Çavuşoğlu yayınladığı taziye mesajında Yorulmaz için, "Değerli mesai arkadaşımız St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz’ı bugün maalesef kaybettik.

Merhum Başkonsolosumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

"SABIRLAR DİLİYORUM"

İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun ise Yorulmaz'ın vefatına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"St. Petersburg Başkonsolosumuz Mehmet Ferhan Yorulmaz’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum."