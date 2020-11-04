Radyo şakalarıyla meşhur Serdar Gökalp, Son Şaka'nın çekimlerinde sette oyuncu arkadaşları tarafından şakalandı.

Yaptığı telefon şakalarıyla dinleyenleri kırıp geçiren ünlü radyocu Serdar Gökalp, 6 Kasım'da vizyona girecek olan Son Şaka filminin setinde bu sefer kendisi şakalandı.

Pandemi ardından vizyona girecek ilk büyük Türk filmi olma iddiasını taşıyan Son Şaka’nın oyuncuları, ünlü radyocuya yaptıkları "Kestik" şakasıyla izleyenleri adete gülüp geçirdi.

Set ekibinin kendi arasında anlaşarak şakaladığı Serdar Gökalp'i canından bezdirdiği o anlar kameralara böyle yansıdı;

Şakacı Serdar Gökalp'e sette efsane şaka İZLE

