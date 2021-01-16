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    Sakarya da beyaza büründü

    Sakarya’nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Beyaza bürünen kentte kartpostallık görüntüler oluştu.
    • İHA
    • 16.01.2021 - 20:54
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    Sakarya da beyaza büründü

    Sakarya’nın yüksek kesimlerine etkisini gösteren kar akşam saatlerinde kent merkezinde de etkisini gösterdi.

    Uzun zamandır sıcak giden havanın aniden düşmesi ile birlikte akşam saatlerinde şehirde kar yağışı başladı.

    Etkisini gösteren kar, kısa süre içerisinde cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

    VATANDAŞLAR KARA HASRET KALDI

    Beyaza bürünen kentte kartpostallık görüntüler oluştu.

    Öte yandan, hasret kaldıkları karın yağdığını gören vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak kendilerini dışarı attı.

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