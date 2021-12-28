Sakarya Gaz Sahası için ÇED olumlu sonuçlandı

Doğalgaz işleme tesisi entegre projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi belli oldu.

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz, Filyos'a ulaştırılacak.

155 kilometre uzunluğunda doğalgaz boru hattı inşa edilecek ve Sakarya Gaz Sahası'nda üretim ve iletim altyapısına 780 milyon lira yatırım yapılacak.

ÇED OLUMLU SONUÇLANDI

Bu kapsamda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TAPO) Sakarya Gaz Sahası Denizaltı Üretim Tesisleri, Denizaltı Nakil Hatları ve Kara Doğalgaz İşleme Tesisi Entegre Projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu sonuçlandı.

KOMİSYONUN DEĞERLENDİRMESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos endüstri bölgesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılması planlanan "Sakarya Gaz Sahası Denizaltı Üretim Tesisleri, Denizaltı Nakil Hatları ve Kara Doğal Gaz İşleme Tesisi Entegre Projesine" ilişkin ÇED raporunun, İnceleme Değerlendirme Komisyonunca değerlendirildiği kaydedildi.

İlanda, şu bilgilere yer verildi:

KARARLA İLGİLİ AYRINTILAR

"Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak, Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararı verilmiş olup, Zonguldak Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir.

Ayrıca, söz konusu projeye ait nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir."