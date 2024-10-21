Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9,1 milyon metreküp gaz üretilecek

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji alanında gelecek planlarının yer aldığı "Enerji Dönüşümü Yenilenebilir Enerji 2035" başlıklı basın toplantısında konuştu.

Bayraktar enerji alanında yapılacak reform konularından bahsederek, "Önümüzdeki dönemde ısı kanunu, jeotermal kanunu... küçük modüler reaktörler için kanuni düzenleme altyapısı hedefimiz var" diye konuştu.

Bayraktar ayrıca EİAŞ, BOTAŞ, EÜAŞ gibi kamu enerji şirketlerini çok daha esnek ve atak hale getirmeleri gerektiğini belirterek, "Bu şirketleri bölgesel şampiyonlar haline getirmek istiyoruz" dedi.

9,1 MİLYON METREKÜPLÜK GAZ: 4 MİLYON HANENİN İHTİYACINI KARŞILAYABİLİR

Bayraktar daha sonra Sakarya Gaz Sahası'nda 2025'in ilk çeyreğinde günlük 9,1 milyon metreküp gaz üretileceğini duyurdu.

Böylelikle 4 milyon hanenin enerji ihtiyacının karşılanabileceği bilgisi paylaşıldı.

Bakan Bayraktar, eylül itibarıyla yenilenebilir enerjinin toplam elektrik kurulu gücü içindeki payının yüzde 59'a ulaştığını da açıkladı.

Bakan Bayraktar son olarak, yeni YEKA yarışma tarihlerini RES için 28 Ocak 2025, GES için 4 Şubat 2025 olarak duyurdu.