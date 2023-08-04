Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın yaşlı kadınla sohbeti yüzleri gülümsetti

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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, bölge halkıyla sık sık zaman geçiriyor.

Çocuğundan yaşlısına her yaş grubuyla bir araya gelen Kaldırım'ın sohbeti, yüzleri gülümsetiyor.

Son olarak tarlaya giren Vali Kaldırım, buradaki vatandaşlarla sohbet etti.

Yaşlı bir kadınla diyaloğunu ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaldırım o anlara, "Bereketli, güzel Sakaryamın gönlü zengin güzel insanları… Rabbim, bizi sizlere karşı mahcup etmesin…" notunu ekledi.

Vali'ye hayatını anlatan kadın, şu ifadeleri kullandı:

Ne mutlu bana sizi gördüm. Bunlarla takılıp geliyorum buralara. Buralar beni açıyor. Beni götürün diyorum minder atıp oturuyorum. 78 yaşındayım. Sağlığımız olsun yeter. Dünya malın olsa ne olur bak ben ne hale geldim. Şeftali alın giderken.