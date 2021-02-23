Sakarya'da 120 kişi Muharrem İnce için CHP'den istifa etti

Sakarya'da 120 kişi Muharrem İnce için CHP'den istifa etti

Bolu ve İzmir'deki ayrılıklardan sonra Sakarya teşkilatından istifa eden 120 CHP'linin, Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılması bekleniyor.

CHP'de istifa dalgası büyüyor..

Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi ile CHP içindeki çalkalanma hız kazandı.

SAKARYA'DA 120 İSTİFA

İnce'nin ve 3 vekilin partiden ayrılmasının ardından il ve ilçe teşkilatlarındaki istifalar da devam ediyor.

Bolu ve İzmir teşkilatlarındaki ayrılıklardan sonra, son olarak Sakarya il örgütünden de 120 kişi CHP'den istifa etti.

İNCE'NİN PARTİSİNE KATILACAKLAR

Yaşanan krizde parti genel başkanları ve belediye başkanlarının devreye girmesi yetmezken, partiden ayrılanların Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacakları bekleniyor.

Bir yanda istifalar devam ederken bunları önlemek için parti içi müzakereler de devam ediyor.

TEŞKİLAT İTTİFAKLARDAN RAHATSIZ

Genel Merkez yönetiminden rahatsız olan illerden biri de Antalya.

Antalya il örgütü temsilcileri, Ankara'da parti yönetimi ile görüşmeler yaptı.

Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın, görüşmeleri sürdürmek için yoğun çaba harcadığı teşkilatlardan gelen şikayetlerin başında parti politikaları, ittifaklar ve teşkilatların şikayetlerinin dikkate alınmaması geliyor.

MARTTA AÇIKLAYACAK

Muharrem İnce'nin kurması beklenen parti için CHP'den kopuşlar devam ederken İnce de çalışmalarına hız verdi.

Ankara'da parti binası kiralayan İnce'nin, mart ayı içinde yeni partisini duyurması bekleniyor.