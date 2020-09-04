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    Sakarya'da 13 yaşındaki kız çocuğunu arkadaşı bıçakladı

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 13 yaşındaki B.S. isimli kız çocuğu, erkek arkadaşı tarafından sağ bacağından bıçaklandı.
    • DHA
    • 04.09.2020 - 18:06
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    Sakarya'da 13 yaşındaki kız çocuğunu arkadaşı bıçakladı

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, B.S. eski erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı.

    13 YAŞINDAKİ ÇOCUK, ERKEK ARKADAŞININ SALDIRISINA UĞRADI

    B.S. arkadaşlarının gözü önünde erkek arkadaşının saldırısına uğrayarak sağ bacağından bıçaklandı.

    Çevredekiler acı içerisinde kıvranan çocuğun yardımına koşarken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

    SALDIRGAN ÇOCUK OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan çocuğu tedavisi için hastaneye kaldırdı. Polis olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Sakarya da 13 yaşındaki kız çocuğunu arkadaşı bıçakladı #1

    Sakarya da 13 yaşındaki kız çocuğunu arkadaşı bıçakladı #2

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