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- Sakarya'da 13 yaşındaki kız çocuğunu arkadaşı bıçakladı
Sakarya'da 13 yaşındaki kız çocuğunu arkadaşı bıçakladı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 13 yaşındaki B.S. isimli kız çocuğu, erkek arkadaşı tarafından sağ bacağından bıçaklandı.
- DHA
- 04.09.2020 - 18:06
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, B.S. eski erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı.
13 YAŞINDAKİ ÇOCUK, ERKEK ARKADAŞININ SALDIRISINA UĞRADI
B.S. arkadaşlarının gözü önünde erkek arkadaşının saldırısına uğrayarak sağ bacağından bıçaklandı.
Çevredekiler acı içerisinde kıvranan çocuğun yardımına koşarken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
SALDIRGAN ÇOCUK OLAY YERİNDEN KAÇTI
Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan çocuğu tedavisi için hastaneye kaldırdı. Polis olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.