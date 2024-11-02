Sakarya'da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

AA
İddiaya göre, bir kız çocuğu, marangoz H.A'nın (63) bir süre önce ahşaptan yaptığı oyuncak evi göstermek bahanesiyle kendisini atölyeye götürerek tacizde bulunduğunu anne ve babasına söylemesi üzerine aile savcılığa başvurdu.
3 KIZ DAHA İFADE VERDİ
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında mağdur çocuk, pedagoglar eşliğindeki ifadesinde başka kız çocuklarının da ismini verdi.
3 kız çocuğunun daha ifade vermesinin ardından şüpheli H.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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