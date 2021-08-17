Sakarya’da aile hekimleri iş bıraktı

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı çıkan aile hekimleri, iş bırakma kararı alınca aşı olmak için aile sağlık merkezine gidenler, kapalı kapılarla karşılaştı.

Akdeniz ve Ege yangınlarla boğuştu, Karadeniz’i sel götürdü.

Türkiye, bu yaz yaşayabileceği tüm afetleri iliklerine kadar hissetti. Onlarca can kaybı, yürekleri dağladı, biraz olsun yaraların sarılması için kollar sıvandı.

Özellikle sağlık çalışanları, koronavirüs belasıyla uğraşırken; bir de afetlere yetişmeye çalıştı.

AİLE HEKİMLERİ İŞ BIRAKTI

Cansiperane görev yapan sağlıkçılar bir kenara, işin farklı bir boyutu da ortaya çıktı.

Temmuz ayında yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı çıkan aile hekimleri, ülke genelinde iş bırakma kararı aldı.

Bu doğrultuda Sakarya genelinde bulunan 98 aile hekimliği, kapılarına kilit vurdu.

TUTANAK TUTULUYOR

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ederken aile sağlık merkezlerinden aşı randevusu alan birçok vatandaş, kapılarına asılan ‘Haksızlık varsa biz yokuz’ yazılı kağıtları görünce evlerine dönmek zorunda kaldı.

Aile hekimliklerinin grevi, hastaların ve aşı olmak isteyen birçok kişiyi mağdur etti.

Bu durum üzerine Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, kapalı olan aile sağlık merkezleri hakkında tutanak tutmaya başladı.