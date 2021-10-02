Adapazarı'nda alkollü iki kişi bir kurumun kamyonetini çalarak, şehir merkezindeki otomobil ve ağaçlara zarar verdi. Polis ekipleri, şahıslardan birini yakalarken diğerini aramaya devam ediyor.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde alkollü şahıs çaldıkları araçla etrafa korku dolu anlar yaşattı.

Alkol aldıkları öğrenilen iki şahıs, bir kurumun park halindeki kamyonu ile hafif ticari aracını çaldı.

Park halindeki kamyon ile hafif ticari aracı çalan şahıslar demir kapıya doğru ilerledi. Kamyonu çalarak demir kapıyı deviren şahıs, şehir merkezini adeta savaş alanına çevirdi.

10'DAN FAZLA ARACI ÇARPARAK SÜRÜKLEDİ

Çaldığı kamyon ile yaklaşık 5 kilometre boyunca ilerlediği esnada cadde üzerinde bulunan ağaçları da deviren ve istikametindeki 10’dan fazla araca çarparak zarar veren şahıs, Güllük Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan kavşakta polis ekiplerince durdurularak yakalandı.

Şehir merkezinde adeta terör estiren şahıs gözaltına alınırken, çalmak istediği hafif ticari araç ile demir kapı üzerinde asılı kalan şüpheli ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

"ARAÇ HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ OTOMOBİLİMİ SÜRÜKLEDİ"

Öte yandan, Kocaeli’nden, Sakarya’ya geldiği öğrenilen ve çocuklarını almak için yol kenarına otomobili ile yanaştığı esnada kamyonun çarptığı araç sürücüsü S.A., “Park yerine yaklaşarak durakladığım sırada dörtlülerimi yaktım ve beklerken arkadan sarı bir kamyonun aracıma çarptığını gördüm. Aynadan gördüm durdu, hafif geri çekildi, yan tarafta polisler vardı onu gördüm. Daha sonrasında araç, hiçbir şey olmamış gibi otomobilime sürterek ilerledi ve kaçtı gitti. Araçta yalnızdım, çocuklar kaldırımdaydı onları almak için kenarı yaklaştım ve bir süre durduktan sonra kamyon geldi. Fren sesi duydum ve sonrasında otomobilime çarptı” dedi.

Sakarya'da alkollü iki kişi kamyonet çalarak, etrafa dehşet saçtı VİDEO

