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    Sakarya'da alkollü sürücü, 3 araca çarpıp kaçtı

    Sakarya’nın Hendek ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen 3 araca arkadan çarpan alkollü araç sürücüsü kaza sonrasında aracı bırakarak kaçtı.
    • İHA
    • 24.03.2021 - 20:22
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    Sakarya'da alkollü sürücü, 3 araca çarpıp kaçtı

    Sakarya'nın Hendek ilçesi Mahmutbey Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan trafik ışıklarında meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu iddia edilen 54 BF 233 plakalı araç sürücü M.B., trafik ışıklarında bekleyen 3 araca çarptı.

    Meydana gelen kaza sonrasında sürücü aracı olay yerinde bırakarak kaçtı.

    3 ARACA ÇARPTIKTAN SONRA, OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Kazaya sebebiyet vererek evine kaçtığı öğrenilen alkollü sürücü sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

    Polis ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Sakarya da alkollü sürücü, 3 araca çarpıp kaçtı #1

    Sakarya da alkollü sürücü, 3 araca çarpıp kaçtı #2

    Sakarya da alkollü sürücü, 3 araca çarpıp kaçtı #3

    Sakarya da alkollü sürücü, 3 araca çarpıp kaçtı #4

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