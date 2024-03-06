Sakarya'da çatıya çıkıp ateş açan şahıs tutuklandı

Sakarya'da dün akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Adapazarı ilçesinde çeşitli disiplin suçları sebebiyle polislikten ihraç edilen Taner Tutuş, 2 katlı binanın çatısına çıkıp, tabancayla çevreye rastgele ateş açtı.
Bölge halkının ihbarıyla adrese polis, özel harekat, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 saat sonunda ikna oldu
Polisler, binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken Tutuş, polis ekiplerinin 4 saat süren çalışmasının ardından ikna edilip binadan indirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Tutuklandı
Tutuş, çıkarıldığı mahkemede 'silahlı tehdit' suçlamasıyla tutuklandı.
Kız arkadaşını rehin almış
Taner Tutuş’un, 2022 yılında Adapazarı ilçesinde pompalı tüfekle sokakta çevreye ateş açtığı, geçen yıl temmuz ayında ise Ankara Caddesi'nde kız arkadaşını rehin aldığı öğrenildi.
Tutuş’un, bu suçlardan da tutuklandıktan sonra serbest kaldığı ve yargılanmasının sürdüğü belirtildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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