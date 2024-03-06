Haberler



Gündem



Sakarya'da çatıya çıkıp ateş açan şahıs tutuklandı

Sakarya'da çatıya çıkıp ateş açan şahıs tutuklandı 2 katlı binanın çatısına çıkarak çevreye ateş açan şahıs olay yerine gelen polis ve özel harekat ekipleri tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemede silahlı tehdit suçlamasıyla tutuklandı.