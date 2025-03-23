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İHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Aydın Demiröz, evinin bahçesindeki metruk binanın molozlarını temizlemek için kepçe operatörü çağırdı.

66 yaşındaki adam çalışma sırasında duvarın çökmesi sonucu molozların altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Demiröz'e ilk müdehale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Ancak hastaneye kaldırılan Demiröz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İki çocuk babası olan taekwondo hocasının cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Aydın Demiröz, Gazi Süleyman Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Batakköy Mahalle Mezarlığı’nda defnedildi.