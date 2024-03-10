Sakarya'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 33 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sakarya'da gerçekleştirilen Bozdoğan-11 Operasyonu'na ilişkin bilgi verdi.

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İçeride ve dışarıda yapılan operasyonlar ile Türkiye'de, terör örgütlerine göz açtırılmıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göreve geldiği günden bu yana da birçok operasyona imza attı.

Bu operasyonlardan bir yenisi ise Sakarya'da gerçekleştirildi.

Sakarya'da yapılan Bozdoğan-11 Operasyonu kapsamında 33 şüpheli güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarına ilişkin şu sözleri paylaştı;

"Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum"