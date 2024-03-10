İçeride ve dışarıda yapılan operasyonlar ile Türkiye'de, terör örgütlerine göz açtırılmıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göreve geldiği günden bu yana da birçok operasyona imza attı.
Bu operasyonlardan bir yenisi ise Sakarya'da gerçekleştirildi.
Sakarya'da yapılan Bozdoğan-11 Operasyonu kapsamında 33 şüpheli güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarına ilişkin şu sözleri paylaştı;
"Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum"
Sakarya’da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-11” operasyonlarında şüpheli yakalandı.
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde;
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin;
Yaklaşan yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı ve arayışı içerisinde oldukları,
Çatışma bölgelerine eleman temin ettikleri,
Terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve İllegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu:
adet ruhsatsız tabanca, adet ruhsatsız tüfek,
Çok miktarda döviz,
Çeşitli yaşam malzemeleri ile çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel dokümana el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.
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