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    Sakarya'da denizde çıkan hortum görüntülendi

    Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahile gelen vatandaşlar, liman tarafında oluşan hortumu cep telefonlarıyla kaydetti.
    • AA
    • 13.07.2020 - 14:21
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    Sakarya'da denizde çıkan hortum görüntülendi

    Sakarya'da denize girmek için sahile gelen vatandaşlar, aniden bastıran sağanağın ardından Karasu Limanı yakınlarında denizde hortum oluştuğunu fark etti.

    O ANLAR KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

    Vatandaşlar, bu anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

    Sahile ve yerleşim yerlerine uzakta oluştuğu için çevreye zarar vermeyen hortum, yaklaşık 5 dakika sonra kayboldu.

    Sakarya'da hortum vatandaşlar tarafından görüntülendi- İZLE

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