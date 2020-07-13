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- Sakarya'da denizde çıkan hortum görüntülendi
Sakarya'da denizde çıkan hortum görüntülendi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahile gelen vatandaşlar, liman tarafında oluşan hortumu cep telefonlarıyla kaydetti.
- AA
- 13.07.2020 - 14:21
Sakarya'da denize girmek için sahile gelen vatandaşlar, aniden bastıran sağanağın ardından Karasu Limanı yakınlarında denizde hortum oluştuğunu fark etti.
O ANLAR KAMERAYA BÖYLE YANSIDI
Vatandaşlar, bu anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
Sahile ve yerleşim yerlerine uzakta oluştuğu için çevreye zarar vermeyen hortum, yaklaşık 5 dakika sonra kayboldu.