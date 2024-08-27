Sakarya'da denize giriş yasağı: Rip akıntısına dikkat Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişler yasaklandı. Cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

AA

Sakarya'da şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor.

Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini gösteriyor.

DENİZE GİRİŞ YASAK

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişlere izin verilmiyor.

UYARILARDA BULUNUYORLAR

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)