Sakarya'da denize giriş yasağı: Rip akıntısına dikkat

AA
Sakarya'da şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor.
Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini gösteriyor.
DENİZE GİRİŞ YASAK
Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişlere izin verilmiyor.
UYARILARDA BULUNUYORLAR
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşlara uyarıda bulunuyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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