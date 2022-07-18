Karasu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının baş gösterdiğı kentte ikinci bir duyuruya kadar denize girişlerin yasaklandığı ifade edildi.

Sakarya’nın Karasu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Kararın ardından cankurtaranlar, vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Vatandaşlar şoke oldu

Denizin tadını çıkarmak için sahile gelen tatilciler, yasağı öğrenince şoke oldu.

Bazı kişiler kumsalın tadını çıkardı

Kimi tatilci şemsiyelerini ve kamp sandalyelerini toplayıp bölgeden ayrılırken kimi de sadece kumsalın tadını çıkarabildi.

Sakarya'da denize girmek yasaklandı VİDEO









"Kumsalda oturarak denizin tadını çıkarmaya çalışıyoruz"



Sahile geldiğinde denize girişin yasaklandığını öğrenen Özlem Çelik, "İki kızımla beraber denize girmek için gelmiştik ama maalesef denizdeki aşırı dalgadan dolayı denize girmenin yasak olduğunu öğrendik.

Şuanda da sadece kumsalda oturarak denizin tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında çocuklar denizin tadını çıkartmak istiyorlardı ve suya giremedikleri için üzüldüler. O yüzden şuanda kumsalda idare etmeye çalışıyoruz." dedi.





"Planlarımız mahvoldu"

İHA'nın haberine göre; tatilci Gamze Dursun ise "Denize girme yasağı ile birlikte planlarımız mahvoldu diyebilirim açıkçası. Çok hevesliydik ama denize giremiyoruz maalesef, kumsalın tadını çıkartmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



