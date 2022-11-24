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    Sakarya'da depremde 45 yapıda hasar tespit edildi

    Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Gölyaka'da olan ve Sakarya’nın da etkilendiği depremde kentte 45 yapıda hasar tespit edildiğini açıkladı.
    • 24.11.2022 - 18:20
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    Sakarya'da depremde 45 yapıda hasar tespit edildi

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi.

    Bunun üzerine Sakarya'da deprem sonrasında şehir genelinde 82 yapı ile ilgili hasar ihbarı alındı.

    Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem sonrasında son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

    "82 yapı ile ilgili hasar ihbarı alındı"

    İHA'nın haberine göre, Kaldırım paylaşımında, "İlimizde deprem sonrası 82 yapı ile ilgili hasar ihbarı alınmış, bu yapıların tamamında ekiplerimizce yerinde inceleme yapılmış. 37 yapının hasarsız, 41 yapının az hasarlı, 1 yapının orta hasarlı, kırsal alandaki 3 müstakil konutun ise ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

    Sakarya da depremde 45 yapıda hasar tespit edildi #1


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