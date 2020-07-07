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    Sakarya'da dolmuşta maske kavgası kamerada

    Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir vatandaş bindiği dolmuşta şoförün ve bazı yolcuların maske takmadığını görünce uyarmak istedi ama aldığı tepki sonrasında sözlü tartışma yaşandı.
    • İHA
    • 07.07.2020 - 21:35
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    Sakarya'da dolmuşta maske kavgası kamerada #1

    Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir dolmuşta meydana gelen olayda koronavirüs tedbirleri maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı.

    MASKE TAKMALARI İÇİN UYARDI, GELEN TEPKİLER KARŞISINDA ŞOKE OLDU

    Bu kapsamda bir yolcu bindiği dolmuşta şoför ve bazı yolcuların maske takmadığını görünce uyarmak istedi. Uyarı sonrasında maske takmayan kişiler tarafından tepki görünce şoke oldu.

    Maske takmaları konusunda uyarı yapan vatandaş o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

    Sakarya'da dolmuşta 'maske kavgası' kamerada- İZLE

    "BU SİZİ İLGİLENDİRMEZ, KARAKOLA GİDİN"

    Diğer yolcularında duruma tepki göstermesi sonrasında maske takmayan vatandaş, “Bu sizi ilgilendirmez, işinize bakın, karakol orada gidin karakola gidin” diyerek tepki gösterdi ve cep telefonu tarafından kayıt alındığını görünce maskesini taktı.

    Sakarya'da dolmuşta maske kavgası kamerada #2

    Sakarya'da dolmuşta maske kavgası kamerada #3

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