Sakarya'da dur ihtarına uymadılar: 58 kilo bonzai ile yakalandılar Sevkiyat bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, takip ettikleri araçtan 58 kilo 200 gram bonzai ele geçirirken 11 kişiyi gözaltına aldı.

DHA

Ekiplerin uyuşturucu ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Operasyonun adresi bu kez Sakarya oldu...

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Sakarya'nın Adapazarı ilçesine sevkiyat bilgisine ulaştı.

Dur ihtarına uymayıp kaçtılar

Ekipler, harekete geçerek yükü taşıyan kamyoneti takibe aldı. Polis, Adapazarı'nda kamyonetini durdurmak istedi.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kamyonetle kaçmaya başladı.

Bonzai paketlerini yol kenarına attılar

Bu sırada bulunanların yanındaki kişi, kamyonetin kasasındaki uyuşturucuların bir kısmını yola attı.

Bir süre sonra polisin takibi ile araç durduruldu.

58 kilo 200 gram bonzai ile yakalandılar

Kamyonette yapılan aramada ve yola atılan ile beraber toplam 58 kilo 200 gram bonzai ele geçirildi.

11 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu ile ilgili 11 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 75 bin TL ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)