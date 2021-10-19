Sakarya'da gözünden rahatsızlanan şoföre polis yardımı

Yolculuk esnasında rahatsızlanarak gözüne damla damlatmak zorunda kalan tır şoförüne, trafik polisi yardımcı oldu.

Sakarya D-650 karayolunda seyir halinde olan tır şoıförü, Arifiye ilçesi Yukarı Kirazca Mahallesi mevkisinde gözünden rahatsızlanarak aracını yol kenarına çekti.

Bu sırada devriye gezen Pamukova Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, şoförün gözlerine damla damlatmaya çalıştığını ancak zorlandığını fark etti.

TRAFİK POLİSİNDEN YARDIM ELİ

Aracından inen trafik polisi Mustafa Bulut, şoförün gözlerine damla damlattı.

Gözlerinde yanma ve kurumaya bağlı rahatsızlık olduğu öğrenilen şoför, kendisine yardım eden polise teşekkür edip yoluna devam etti.