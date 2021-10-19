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    Sakarya'da gözünden rahatsızlanan şoföre polis yardımı

    Yolculuk esnasında rahatsızlanarak gözüne damla damlatmak zorunda kalan tır şoförüne, trafik polisi yardımcı oldu.
    • AA
    • 19.10.2021 - 09:26
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 10:04
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    Sakarya'da gözünden rahatsızlanan şoföre polis yardımı

    Sakarya D-650 karayolunda seyir halinde olan tır şoıförü, Arifiye ilçesi Yukarı Kirazca Mahallesi mevkisinde gözünden rahatsızlanarak aracını yol kenarına çekti.

    Bu sırada devriye gezen Pamukova Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri,  şoförün gözlerine damla damlatmaya çalıştığını ancak zorlandığını fark etti.

    TRAFİK POLİSİNDEN YARDIM ELİ

    Aracından inen trafik polisi Mustafa Bulut, şoförün gözlerine damla damlattı.

    Gözlerinde yanma ve kurumaya bağlı rahatsızlık olduğu öğrenilen şoför, kendisine yardım eden polise teşekkür edip yoluna devam etti.

    Sakarya da gözünden rahatsızlanan şoföre polis yardımı #1

    Sakarya da gözünden rahatsızlanan şoföre polis yardımı #2

    Sakarya da gözünden rahatsızlanan şoföre polis yardımı #3

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