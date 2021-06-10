Sakarya'da, havai fişek fabrikasında gerçekleşen patlama davası sürüyor

7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin ise yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasında ihmal olduğu gerekçesiyle, 4'ü tutuklu 7 sanık hakkındaki davanın 3'üncü duruşması görülmeye başlandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelene havai fişek fabrikasının patlamasında, 7 kişi hayatını kaybetti.

127 kişinin yaralandığı olayla ilgili olarak, 2'şer yıl 8’er aydan 22'şer yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle yargılanan, 4'ü tutuklu 7 sanık hakkında dava açıldı.

Açılan davanın duruşmaları devam ediyor.

"BAŞKA CANLAR KAYBETMEMEK İÇİN"

Duruşma öncesi açıklama yapan, patlamada dayısı Seyfi Çanakçı'yı kaybeden avukat Gülşen Uzuner, "Herkes buraya o anları yeniden yaşayarak geliyor. Bizi diri tutan tek şey, gerçekten başka canlar kaybetmek istememek. Bunun için mücadele veriyoruz." dedi.





BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA

Soruşturma kapsamında, patlamada ihmali olduğu öne sürülen tutuklu fabrika sahibi Y.C., fabrika sorumlu müdürü A.A., fabrika müdürü ve genel ustabaşı H.A.V., genel ustabaşı E.Ö. ve tutuksuz iş güvenliği uzmanı A.B., A.R.E.C. ile sorumlu personel A.Ç. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıl 8'er aydan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İFADELER ALINACAK

Davanın 3'üncü duruşması, bu sabah Ferizli ilçesindeki Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri duruşma salonunda görülmeye başlandı.

Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 108 müştekinin dinleneceği davada, önceki duruşmada süre nedeniyle dinlenemeyen müştekilerin ifadeleri alınacak.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Duruşmanın başlamasından kısa süre önce salonun yakınında toplanan müştekiler, fabrikada ölen işçilerin yakınları ve patlamada yaralanan bazı işçiler ile avukatlar, basın açıklaması düzenleyerek, sorumluların en ağır cezayı almasını talep etti.

Açıklamanın ardından duruşma salonuna girecekler, güvenlik önlemleriyle içeri alındı. Davaya müdahil olmayan ya da görevi bulunmayanların içeri girmesine müsaade edilmedi.

"BİLİRKİŞİ RAPORUNU BEKLİYORUZ"

Patlamada dayısı Seyfi Çanakçı'yı kaybeden ve davaya müdahil olan avukat Gülşen Uzuner, olayda birçok kişinin sorumlu olduğunu savunarak, "Bu celsede eksik kalan müştekilerin ifadeleri ve mahkemenin çağırdığı tanıklar dinlenecek. Bilirkişi raporu henüz dosyaya gelmedi.

O yüzden duruşma büyük ihtimalle ertelenecek. Biz bu dosyaya ilişkin ilk iki celsede hep şunu söylemiştik.

İşçi canı çok ucuz, bu dosya bunun çok net görüldüğü bir dosya. Hiçbir önlem alınmamış ve bu çalışma biçimi devam ettirilmiş.

O nedenle kasıt düzeyinde bir durum var bu dosyada. Dinlenen müştekilerden ve dosyadaki belgelerden bunu çok net görüyoruz.

Buna ilişkin bilirkişi raporunu bekliyoruz." dedi.

"HEM AVUKAT HEM AİLE OLARAK BURADAYIM"

Olayın üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen acılarının hala ilk günkü gibi taze olduğunu dile getiren Uzuner, "Ben de dayımı kaybettim patlamada. Hem avukat olarak hem de aile olarak katılıyorum dosyaya.

Adaletin gecikmesi bizim açımızdan acılarımızı katmerlenmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla yargılama süreçlerinin bir şekilde bu acıları yeniden pekiştirmemesi gerekiyor. Sabah bunu diğer ailelerle konuştuk.

Herkes buraya o anları yeniden yaşayarak geliyor.

O nedenle çok acı. Bizi diri tutan tek şey gerçekten başka canlar kaybetmek istememek. Biz hayatını emeğiyle kazanan insanlarız.

Dolayısıyla biz başkasını da kaybetmemek için bu mücadelemizi veriyoruz." diye konuştu.



