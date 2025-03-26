İHA
stanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasıyla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklamasıyla CHP, sokak eylemleri başlattı..
İmamoğlu'na destek için başlatılan gösteri eylemleri Sakarya'da da yapıldı...
İZİNSİZ GÖSTERİYE POLİS MÜDAHALESİ
İzinsiz gösteri yapan grup, Sakarya Üniversitesi kampüs çevresinde toplandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
15 GÖZALTI
Polisin "dağılın" ikazını dinlemeyen grup polisin müdahalesiyle dağılırken, 15 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış