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    Sakarya'da kaza yapan alkollü sürücü hastaneye gitmeyi reddetti

    Adapazarı ilçesinde alkollü sürücü otomobili ile bariyerlere çarptı. Olay sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülmeyi reddeden kişiye para cezası uygulandı.
    • İHA
    • 15.09.2021 - 04:14
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    Sakarya'da kaza yapan alkollü sürücü hastaneye gitmeyi reddetti

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kaza meydana geldi.

    Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda, Karaman Mahallesi istikametine doğru seyir halinde olan alkollü sürücü B.S. idaresindeki otomobil kontrolden çıktı.

    Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sakarya da kaza yapan alkollü sürücü hastaneye gitmeyi reddetti #1

    ALKOLLÜ SÜRÜCÜ HASTANEYE GİTMEYİ KABUL ETMEDİ

    Alkollü sürücü ve yanında bulunan şahıs, olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye gitmeyi reddetti.

    Alkollü sürücü B.S. ile ismi henüz öğrenilemeyen şahıs, kazayı haberleştirmek için bölgeye giden gazetecilere saldırmak istedi.

    Polis ekiplerinin de araya girmesi ile son bulan olayda sürücü B.S.’ye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

    Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Sakarya da kaza yapan alkollü sürücü hastaneye gitmeyi reddetti #2

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