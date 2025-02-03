İHA

Sakarya'da balık tezgahlarında kilogramı 200 liradan satılan hamsi, yerini taze ve lezzetli olması sebebiyle kilogramı 100 liradan satılan istavrite bıraktı.

Ucuz, taze ve lezzetli olması sebebiyle vatandaşların yoğun talep gösterdiği istavrit, balık pazarında hemen hemen her tezgahta bulunuyor.

Balık fiyatlarının hava şartları ve avlanma durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini belirten satıcılar, hamsinin yaklaşık 25 gün önce 120 liradan satıldığını belirtti.

"BALIK FİYATI BORSA GİBİDİR"

Hamsi fiyatlarının geçtiğimiz aylara göre oldukça pahalandığını söyleyen Recai Çakır şu ifadeleri kullandı:

Hamsi fiyatlarının son durumu şu anda yüksek. Hamsinin kilosu şu anda 200 TL. 20-25 gün önce hamsi fiyatları 120-125 TL arasındaydı. Balık Gürcistan'a kaçtı diyorlar. Balık az çıktığı için para yapıyor. Hava şartları, fırtına ve lodos olunca kayıklar sefere çıkamıyor. Az tuttukları için balık para yapıyor. Diğer balıklar mezgit ve uskumru gibi balıklar ucuz. Geçen ay 100 TL' idi şimdi 200 TL oldu. İstavrit, Uskumru ve mezgit gibi balıkların fiyatları 100 TL. Mezgit fiyatları 80 TL'ye kadar düşebiliyor. Balığın bolluğu oluyor ondan sonra bitiyor. Palamut'un bu sene bolluğu oldu ama sonra bitti. Sezonunda bitmesine yaklaşık bir buçuk ay kaldı. Balık fiyatı borsa gibidir. Bir gün bakarsınız 100 TL bir gün bakarsınız 200 TL olmuş. Balık piyasası böyledir. Bir dahaki aylarda sezon bittiği içim tatlı su balığı gelir. Balıklar daha da pahalılaşır. Hamsi, istavrit ve Mezgit en çok satılan balıklar arasında.

"BALIK BU SENE GERÇEKTEN ÇOK PAHALI"

Balık fiyatları hakkında konuşan Aziz Yıldız ise şöyle konuştu: