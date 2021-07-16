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    Sakarya'da magandalık yaptığı yetmedi, sosyal medyada da paylaştı

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücü koltuğuna oturan damat, seyir halindeyken direksiyonu bırakarak eline aldığı pompalı tüfekle ateş etti.
    • İHA
    • 16.07.2021 - 17:12
    • Güncelleme : 16.07.2021 - 17:24
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    Sakarya'da magandalık yaptığı yetmedi, sosyal medyada da paylaştı

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gelin alması sonrasında sürücü koltuğuna geçen ve isminin S.B. olduğu öğrenilen damat, seyir halindeyken direksiyonu bırakarak eline aldığı pompalı tüfekle ateş etti.

    O ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

    Damadın o anları ise yanındaki kişiler tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

    BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

    Büyük tepki toplayan görüntüde ise, damadın direksiyonu bırakarak yanında taşıdığı pompalı tüfekle dışarıya doğru ateş atması yer alıyor.

    Sakarya'da magandalık yaptığı yetmedi, sosyal medyada da paylaştı VİDEO

    Sakarya da magandalık yaptığı yetmedi, sosyal medyada da paylaştı #1

    Sakarya da magandalık yaptığı yetmedi, sosyal medyada da paylaştı #2

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