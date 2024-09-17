Sakarya'da makarna fabrikasında yaşanan patlamadan hemen sonra yaşananlar Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamanın hemen ardından yaşananlar kameralara yansıdı.

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İHA

Türkiye pazar günü Sakarya'daki patlama ile sarsıldı.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlama neticesinde çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Olayda yaralanarak Akyazı, Hendek ve Düzce'ye sevk edilen yaralılardan 16'sı taburcu edildi. Ayrıca, patlama neticesinde çıkan yangında vefat eden 27 yaşındaki Mesut Şimay, Akyazı ilçesi Kuzuluk Orta Mahalle Yeşil Camisi'nde dün öğle vakti kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

PATLAMADAN HEMEN SONRA KAMERAYA YANSIYANLAR

Öte yandan, değirmen bölümünde çıktığı değerlendirilen yangının ardından bölgede yaşanan korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan patlamanın hemen ardından fabrikadan yaralı şekilde çıkan yaralıların görüntüleri, patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)