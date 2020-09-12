Sakarya'da maske takmayarak 3 gün karantinada kalacaklara kitapları dağıtıldı

Sakarya’da gerçekleştirilen denetimlerde bir ilke imza atılarak maske takmayan vatandaşlara 3 gün karantinada kalma zorunluluğu ve en az 10 kitap okuma şartı getirildi.

Sakarya Valiliği İl Hıfzıssıhha kurulunca alınan kararda, yapılan denetimlerde maske takmadığı tespit edilen vatandaşlara ilk olarak uyarı ve bu durumu tekrarlaması durumunda ise para cezasının yanı sıra 3 gün karantinada kalarak en az 10 kitap okuması istenilmişti.

KİTAPLAR DAĞITILDI

Bugün yapılan denetimlerde, karantina tedbirine uyan kişiler kitap ile ödüllendirildi. Kimine göre bu uygulama ceza olarak görülse de, valilik kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istiyor.

Kitaplarını alan vatandaşlar ise Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'a teşekkürlerini ilettiler.

Maske takmayarak 3 gün karantinada kalacak vatandaşlara kitap dağıtıldı VİDEO

"BİLİNÇLİ OLMAK KIYMETLİDİR"

Öte yandan, ekiplerin kitap dağıttığı anları Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabından, “Her koşulda kitap okumak ve bilinçli olmak kıymetlidir. Aldığımız karantina tedbirlerine uyup evlerinde kalan vatandaşlarımızı kitapla ödüllendiriyor, kitap okumalarını teşvik ediyor, kitaplarını evlerine ulaştırıyoruz. Lütfen tedbir ve kurallara titizlikle riayet edelim.” ifadelerine yer vererek paylaştı.