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- Sakarya'da maske ve mesafenin hiçe sayıldığı ortamda 88 bin lira ceza kesildi
Sakarya'da maske ve mesafenin hiçe sayıldığı ortamda 88 bin lira ceza kesildi
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kapalı olması gerekirken faaliyette olduğu belirlenen bir kıraathaneye polisin düzenlediği baskında toplam 28 kişiye 88 bin 200 lira idari yaptırım uygulandı.
- İHA
- 11.03.2021 - 19:09
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde pandemi dolayısı ile kapalı olması gerekirken faaliyette olan kıraathaneye polis ekipleri baskın gerçekleştirdi.
KORONAVİRÜSÜ UMURSAMADILAR, CEZAYI YEDİLER
Akyazı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince faaliyet gösteren kıraathanede; maske ve mesafe kuralını hiçe sayarak çay içip sohbet ettiği belirlenen 28 kişiye 88 bin 200 lira idari yaptırım uygulandı.