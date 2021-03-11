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Sakarya'da maske ve mesafenin hiçe sayıldığı ortamda 88 bin lira ceza kesildi

Sakarya'da maske ve mesafenin hiçe sayıldığı ortamda 88 bin lira ceza kesildi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kapalı olması gerekirken faaliyette olduğu belirlenen bir kıraathaneye polisin düzenlediği baskında toplam 28 kişiye 88 bin 200 lira idari yaptırım uygulandı.