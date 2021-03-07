Sakarya'da maskesiz gezen şahıs KGYS'den tespit edildi

‘Dinamik Denetim Süreci’ doğrultusunda Sakarya’nın Sapanca ilçesinde maske takmayan vatandaş önce KGYS’ye sonrasında polise yakalandı.

İçişleri Bakanlığının koronavirüs ile mücadele kapsamında başlattığı Dinamik Denetim Süreci 81 ilde uygulanıyor.

Bu doğrultuda virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya’da tedbirler ve denetimler artırıldı.

KGYS'YE YANSIDI

Sapanca ilçesinde turistik bölge olarak bilinen sahilde maske takmayan bir vatandaş ilçenin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) takıldı.

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POLİS CEZA KESTİ

Yönetim merkezinden konuma gönderilen polis ekipleri ise maske takmayan adama pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.