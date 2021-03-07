Euro
8.98
-0.4%
Dolar
7.532
0.28%
Altın
411.42
0.25%
Borsa
1.542
0.26%
Bitcoin
370.685
0.38%
EXEN Coin
16.07
-0.31%
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C
    Sakarya'da maskesiz gezen şahıs KGYS'den tespit edildi

    Sakarya'da maskesiz gezen şahıs KGYS'den tespit edildi

    ‘Dinamik Denetim Süreci’ doğrultusunda Sakarya’nın Sapanca ilçesinde maske takmayan vatandaş önce KGYS’ye sonrasında polise yakalandı.
    • İHA
    • 07.03.2021 - 09:13
    • Güncelleme : 07.03.2021 - 09:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İçişleri Bakanlığının koronavirüs ile mücadele kapsamında başlattığı Dinamik Denetim Süreci 81 ilde uygulanıyor.

    Bu doğrultuda virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya’da tedbirler ve denetimler artırıldı.

    KGYS'YE YANSIDI

    Sapanca ilçesinde turistik bölge olarak bilinen sahilde maske takmayan bir vatandaş ilçenin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) takıldı.

    Sakarya'da maskesiz gezen şahıs KGYS'den tespit edildi ViDEO

    KGYS maske

    POLİS CEZA KESTİ

    Yönetim merkezinden konuma gönderilen polis ekipleri ise maske takmayan adama pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.

    KGYS maske

    KGYS maske

    KGYS maske

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir