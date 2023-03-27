Sakarya'da mezarlıkta obruk oluştu Kentin mezarlığında çukur olduğunu fark eden köy halkının durumu muhtarlığa bildirmesi üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde obruğun 6 metre olduğu öğrenildi.

AA

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde şaşırtan manzaralar kaydedildi.

Merkeze bağlı Gümüşoğlu köyünde mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar bir çukuru fark etti.

Bunun üzerine durumu muhtarlığa bildirdi.

6 metre obruk tespit edildi

Belediyeye haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen jeoloji mühendisleri, inceleme sonucu çapı ve derinliği 6 metre olan obruğun meydana geldiğini belirledi.

Fındık bahçesinin de bulunduğu alandaki çökme nedeniyle 1 mezarlık zarar gördü.

"Kireç taşını eritmesiyle karstik boşluk oluşturduğunu tahmin ediyoruz"

Kocaali Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Jeoloji Mühendisi Yusuf Koral, daha çok İç Anadolu'da suyun kullanımına bağlı oluşan obrukların bölgede ilk defa görüldüğünü ifade ederek şöyle dedi:

Yer altı suyunun karbondioksitle etkileşime geçerek, karbonik asit oluşturması sonucu kireç taşını eritmesiyle karstik boşluk oluşturduğunu tahmin ediyoruz.

Çökme hakkında çalışma yapılacak

Koral, hızla yapılacak arazi çalışmalarında jeolojik, jeofizik ve sondaj ölçümlerle çökmenin nedeninin tespit edileceğini kaydetti.