Sakarya'da orman yangını sonrası hasar tespit çalışmaları başladı

Son zamanlarda yurt genelinde orman yangınlarında artış yaşanmaya başlandı.

Orman yangınlarının önüne geçmek için dikkatli olmak gerekirken, Sakarya'da da bir yangın çıktı.

Geyve'de çıkan yangın kısmen kontrol altına alınırken, hasar tespit çalışmaları da başladı.

BAKAN KURUM AÇIKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya’nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınında ilk belirlemelere Taşoluk köyünde 12 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğunu açıkladı.

"GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, "Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz yangının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı.

Şu ana kadar 7'si konut toplam 12 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz gereken adımları atacağız." ifadelerini kullandı.