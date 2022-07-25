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    Sakarya'da ormanlık alanda yangın çıktı

    Bölgede belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu.
    • 25.07.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 17:45
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    Sakarya'da ormanlık alanda yangın çıktı

    Sıcak havaların artmasıyla birlikte yurt genelinde ormanlık alanlarda yangın çıkmaya devam ediyor.

    Son olarak Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktığı öğrenildi.

    Yangının nedeni öğrenilemedi

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın için ekipler seferber oldu.

    Sakarya da ormanlık alanda yangın çıktı #1

    Yangın söndürme helikopteri sevk edildi

    İHA'nın aktarımına göre; çevre illerden takviye olarak arazöz ve yangın söndürme helikopterinin sevk edildiği öğrenildi.

    "Tehlike arz edecek bir durum yok"

    Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, "Yangın kısmen kontrol altında sadece görünen kısmı kaldı. Üstten hortum çekiyoruz. Şu anda 10 arazöz, belediyemizle, jandarmamızla, emniyet güçlerimizle kontrol ediyoruz. Bugün aynı anda 3 yangın çıktı. Bulunduğumuz bölgede 2, Kömürlük Mahallesi bölgesinde bir. 15.26’da bize ihbar geldi, 35 geçe müdahale ettik. Tabii biraz arazinin sarp ve yol olamaması bizim müdahalelerimizi güçleştiriyor. Ama şu anda tehlike arz edecek bir durum yok.

    Hava araçları yolda, yaklaşık 20 dakika içinde bölgede olurlar. Şu anda 60’a yakın personel 10 arazöz ile 1 saat yakındır müdahale ediyoruz. İnşallah bir saat içinde tamamen kontrol alına almış, soğutma çalışmalarına başlamış olacağız." dedi.

    Sakarya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor VİDEO


    Sakarya da ormanlık alanda yangın çıktı #2

    Sakarya da ormanlık alanda yangın çıktı #3


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