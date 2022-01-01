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Sakarya'da oto tamircisi yılın elemanını böyle seçti

Sakarya'da oto tamircisi yılın elemanını böyle seçti

Sakarya’da oto tamircisi çalışanlarına ayna, zincir, diferansiyel seti gibi ödüller takarak yılın en iyi elemanlarını seçti. Yüzleri gülümseten o anlar ise cep telefonuyla kayda alındı.