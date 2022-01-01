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    Sakarya'da oto tamircisi yılın elemanını böyle seçti

    Sakarya’da oto tamircisi çalışanlarına ayna, zincir, diferansiyel seti gibi ödüller takarak yılın en iyi elemanlarını seçti. Yüzleri gülümseten o anlar ise cep telefonuyla kayda alındı.
    • İHA
    • 01.01.2022 - 17:03
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    Sakarya'da oto tamircisi yılın elemanını böyle seçti

    Sakarya'nın Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi’nde bulunan Dörtyol Sanayi Sitesi’nde bir usta, yeni yıl sonrasında dükkanında kurduğu platformda en iyi çalışanı seçti.

    Mizahla harmanlanan ödül töreninde oto tamircisi usta çalışanlarının boynuna ayna, zincir , diferansiyel seti gibi ödüller astı.

    VATANDAŞ KAMERASINDAN GÜLÜMSETEN ANLAR

    Yüzleri gülümseten sıcak görüntüler ise bir vatandaş tarafından kayda alındı.

    Gerçekleşen tören sonrasında elemanlar bir birlerini tebrik etmeyi de ihmal etmedi.

    Sakarya da oto tamircisi yılın elemanını böyle seçti #1

    Sakarya da oto tamircisi yılın elemanını böyle seçti #2

    Sakarya da oto tamircisi yılın elemanını böyle seçti #3

    Sakarya da oto tamircisi yılın elemanını böyle seçti #4


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