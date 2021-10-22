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    Sakarya'da otomobil tıra arkadan vurdu

    D-100 karayolu üzerinde bir otomobil, aynı istikametteki tıra arkadan çarptı. Yaşanan olay sonrası aracın sürücüsü hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • İHA
    • 22.10.2021 - 04:09
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    Sakarya'da otomobil tıra arkadan vurdu

    Sakarya’nın Akyazı ilçesinde korkunç bir kaza gerçekleşti.

    D-100 karayolu Gebeş Mahallesi mevkiinde Akyazı istikametinde seyir halinde olan S.A. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan tıra arkadan çarptı.

    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

    Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başattı

    Sakarya da otomobil tıra arkadan vurdu #1

    Sakarya da otomobil tıra arkadan vurdu #2

    Sakarya da otomobil tıra arkadan vurdu #3

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