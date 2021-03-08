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    Sakarya’da oturma alanları şeritlerle kapatılıyor

    Koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen 'yüksek riskli iller' arasında yer alan Sakarya'da şehir merkezinde bulunan banklar şeritlerle kapatılıyor.
    • İHA
    • 08.03.2021 - 19:32
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    Sakarya’da oturma alanları şeritlerle kapatılıyor

    Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilin kırmızı bölgede yer alması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında oturma alanlarındaki bankları şerit ile kapatmak üzere harekete geçti.

    EKİPLER, BANKLARI ŞERİTLE KAPATTI

    Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehir merkezinde bulunan bankları şeritlerle kapatmaya başlarken, çalışmaların tüm il genelinde ilçe belediyeleri marifetiyle sürdürüleceği ifade edildi.

    EVDEN ÇIKMAYIN UYARISI

    Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, zaruri olmadıkça dışarı çıkılmaması ve evde kalınması gerektiği dile getirildi.

    Sakarya’da oturma alanları şeritlerle kapatılıyor #1

    Sakarya’da oturma alanları şeritlerle kapatılıyor #2

    Sakarya’da oturma alanları şeritlerle kapatılıyor #3

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