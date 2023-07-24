Sakarya'da rüzgar sebebiyle denize girmek yasaklandı
İHA

Türkiye günlerdir kavruluyor.

Yurt genelinde etki gösteren sıcak hava dalgası vatandaşları oldukça bunalttı.

Günler sonra bazı bölgelerde esintili bir hava etkili oluyor.

Bunlardan biri de Sakarya.

Denize girmek yasak

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde oluşan dalgalar ve rüzgar sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri ise denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sakarya'da rüzgar sebebiyle denize girmek yasaklandı