Sakarya'da rüzgar sebebiyle denize girmek yasaklandı Kentte denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde dalga ve rüzgar etkili oluyor. Kaymakamlığın aldığı karar neticesinde denize girmek yasaklandı.

İHA Türkiye günlerdir kavruluyor. Yurt genelinde etki gösteren sıcak hava dalgası vatandaşları oldukça bunalttı. Günler sonra bazı bölgelerde esintili bir hava etkili oluyor. Bunlardan biri de Sakarya. Denize girmek yasak Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde oluşan dalgalar ve rüzgar sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri ise denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.