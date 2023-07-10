Sakarya'da sağanak: Su seviyesi 70 santimetre yükseldi Karasu'da bastıran yağış sonrasında mahalle sular altında kaldı. Su seviyesi 70 santimetre yükselirken ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

İHA

Sakarya'da sağanak yağış etkili oldu.

Karasu'da bulunan Darıçayırı Deresi’nde yağış sonrası su seviyesi kritik noktaya ulaştı.

Darıçayırı baraj projesinden gelen sular, derenin su seviyesini yaklaşık 5 metre yükseltti.

Su seviyesi Abdülaziz Köprüsü’nün altına kadar yükselince mahalle merkezi de sular altında kaldı.

Su seviyesi 70 santimetre yükseldi

Mahallede su seviyesi 70 santimetre yükselince ev ve iş yerlerini su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar, traktör ve kamyonetler ile kurtarıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kepçe ve iş makineleri ile mahalleye müdahale etti.

"Tarlalardaki ekinler telef oldu"

Ev, iş yerleri ve tarlada bulunan ekinlerin sular altında kaldığını aktaran mahalle sakini Necmi Işık, “Senede iki sefer bu olay yaşanıyor. Her yıl su basıyor. Ev ve dükkanlarda maddi zarar var. Tarlalardaki ekinler telef oldu. Zararımız büyük, önlem alınmazsa yılda iki ya da üç kez yaşamaya devam edeceğiz.” dedi.