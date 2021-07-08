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    Sakarya'da sağanak taşkına sebep oldu

    Akyazı ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle dere taştı, bazı tarım arazileri, yol ve evler sular altında kaldı.
    • AA
    • 08.07.2021 - 16:13
    • Güncelleme : 08.07.2021 - 16:20
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    Sakarya'da sağanak taşkına sebep oldu

    Sakarya'nın Akyazı ilçesine etkili olan sağanak nedeniyle Haydarlar Mahallesi'nden geçen Haydarlar Deresi taştı.

    TARLALARI SU BASTI, EVLER YIKILDI

    Taşkın sonucu derenin çevresinde bulunan bazı yollarda göçük oluştu, bazı tarım arazilerini, fındıklıkları ve mısır tarlalarını su bastı. Taşan dere nedeniyle oluşan selde kullanılmayan 2 eski ev yıkıldı.

    Sakarya'da sağanak nedeniyle dere taştı, tarım arazilerini ve yolları su bastı

    EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

    Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait paletli dozerler dere yatağından bulunan diğer evlerin zarar görmemesi için derenin içinde bulunan kaya parçalarını evlerin ön kısmına döktü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Akyazı Belediyesi ekipleri çevrede önlem alırken, DSİ ekipleri derenin içini kepçelerle kazarak derinleştirme çalışması yaptı.

    Sakarya da sağanak taşkına sebep oldu #1

    DÜNKÜ SELDE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Akyazı'da dün de şiddetli sağanak nedeniyle Dedeler Deresi taşmış, 7 köye ulaşımın sağlandığı Beldibi Mahallesi'ndeki köprü, selde ayaklarının zarar görmesi nedeniyle ulaşıma kapatılmış, sele kapılan bir kişi de hayatını kaybetmişti.

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