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    Sakarya'da şiddetli patlama: Yaralı asker ve siviller var

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı bölgesinde patlamamış havai fişeklerin taşındığı kamyonda patlama meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 12:19
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    Sakarya'da şiddetli patlama: Yaralı asker ve siviller var

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı bölgesinde patlamamış havai fişeklerin taşındığı kamyonda patlama meydana geldi.

    Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Patlamada ilk belirlemelere göre 5 asker ve bir vatandaş yaralandı.

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