- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- Sakarya'da şiddetli patlama: Yaralı asker ve siviller var
Sakarya'da şiddetli patlama: Yaralı asker ve siviller var
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı bölgesinde patlamamış havai fişeklerin taşındığı kamyonda patlama meydana geldi.
- Haber Merkezi
- 09.07.2020 - 12:19
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı bölgesinde patlamamış havai fişeklerin taşındığı kamyonda patlama meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 5 asker ve bir vatandaş yaralandı.
AYRINTILAR GELİYOR...