Sakarya'da şiddetli patlama: Yaralı asker ve siviller var

Sakarya'da şiddetli patlama: Yaralı asker ve siviller var

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı bölgesinde patlamamış havai fişeklerin taşındığı kamyonda patlama meydana geldi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı bölgesinde patlamamış havai fişeklerin taşındığı kamyonda patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 5 asker ve bir vatandaş yaralandı.

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