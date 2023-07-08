Sakarya'da şiddetli sağanak: Tarım alanlarını su bastı Meteoroloji uyarılarıyla beklenen sağanak yağış kentte etki gösterirken hava sıcaklığı düştü. Yağış sebebiyle tarım alanları sular altında kalırken valilik vatandaşları tedbir konusunda uyardı.

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İHA

Meteoroloji, birçok kenti yağış konusunda uyardı.

O illerden biri de Sakarya.

Uyarıların peş peşe yapıldığı Sakarya’da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı.

Sıcaklık 22 dereceye düştü

Etkisini sabah saatlerinde kadar sürdüren yağışla birlikte hava sıcaklığı 22 derecelere kadar geriledi.

Şiddetli yağış sebebi ile şehrin bazı bölgelerinde yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Vatandaşlara tedbir çağrısı

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce Pazar günü akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışın Sakarya’da devam etmesi beklendiği duyurulurken, Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD’ta olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştu.