Sakarya'da terör örgütlerine yönelik operasyon

Güvenlik güçleri terör örgütlerinin inlerine girmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

8 kişi yakalandı

Terör örgütlerinin eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacı ile düzenlenen operasyonlarda; PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şahıs ile sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan 1 şahıs olmak üzere toplam 2 şahıs, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 şahıs ve FETÖ/PDY terör örgütü içerisindeki faaliyetlerine yönelik hakkında 6 yıl 3 ay katileşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 22 adet fişek ele geçirildi.

Sakarya'da terör örgütlerine yönelik operasyon
Sakarya'da terör örgütlerine yönelik operasyon
Sakarya'da terör örgütlerine yönelik operasyon
Sakarya'da terör örgütlerine yönelik operasyon